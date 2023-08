Giovane scivola sugli scogli batte la testa, finisce in acqua Recuperato dai bagnanti

Mentre passeggia sugli scogli scivola, batte la testa e precipita in acqua. A salvarlo dalla prolungata immersione ci hanno pensato i bagnanti, adesso è in ospedale, in condizioni critiche. L’incidente è capitato ieri pomeriggio a un ventinovenne che era in spiaggia a Sirmione.Dalla spiaggia in molti hanno assistito alla scena, tra cui un medico. Notando che il giovane non riemergeva, alcuni bagnanti si sono tuffati e l’hanno portato a riva. Proprio il medico ha prestato le prime cure al giovane, che aveva perso i sensi. Quando è arrivata sul posto la motovedetta della Guardia costiera erano in corso le manovre di salvataggio. Una volta stabilizzato, il ventinovenne è stato caricato sull’elisoccorso e trasportato alla Poliambulanza di Brescia. Le sue condizioni sono in fase di monitoraggio.B.Ras.