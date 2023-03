Giancarlo Colombo, maestro di scuola guida a 100 anni: “Ma i ragazzi pensano solo al cellulare”

Giancarlo Colombo, maestro di scuola guida a 100 anni

Taino (Varese) – Oggi spegne 100 candeline ma di andare in pensione proprio non se la sente. Giancarlo Colombo, nato a Taino (Varese) l’8 marzo del 1923, anche oggi si dedicherà ad insegnare ai più giovani a guidare. Vista l’età deve però accontentarsi delle lezioni teoriche, visto che quelle pratiche le ha dovute abbandonare a 60 anni, come prescrive la legge.

Colombo è titolare delle autoscuole di Besozzo e Angera che hanno sfornato migliaia di automobilisti in oltre 60 anni di attività. Un’istituzione del volante varesino riconosciuta anche dalla Motorizzazione che infatti stamattina ha voluto festeggiare con un brindisi il decano degli insegnanti di guida della provincia.

Il decano degli insegnanti di guida ha iniziato l'attività nel 1962, quando in Italia veniva presentata la Fiat 1300 – la “Corvette italiana” – e l’Alfa Romeo Giulia. Davvero un’altra epoca. Un’epoca – ha raccontato lo stesso Colombo – in cui la “patente per i ragazzi era una conquista”, un momento di svolta in cui veniva certificata la conquista dell'indipendenza e il definitivo passaggio all’età adulta. “Ora invece – ammette l’istruttore – i giovani sono svogliati. Stanno con il cellulare in mano mentre spiego”.

Nonostante i tanti colpi ricevuti dalla vita (il padre morì quando lui aveva 11 anni, la madre quando ne aveva 14), Colombo – partito, come si dice, dal nulla – negli anni ha messo in piedi un vero e proprio impero delle autoscuole, arrivando a contarne addirittura 13. Che ha poi man mano ceduto agli stessi dipendenti, conservando solo quelle di Besozzo e Angera.

Ora, arrivato a 100 anni, 60 del quali passati a spiegare ai giovani come si guida e come funzionano precedenze e svolte, ancora non se la sente di “appendere il libro dei quiz al chiodo”. Ma, comunque, quando lo farà avrà già chi ne raccoglierà il testimone: suo figlio ha seguito infatti le sue orme ed è istruttore a sua volta.