Gestione forestale, il Comune entra in Asfo

Il Comune di Gavirate entra ufficialmente nell’Asfo Valli delle Sorgenti, associazione promossa nel 2021 da Comune di Luvinate e Parco Campo dei Fiori per combattere il frazionamento fondiario dei boschi e promuovere una nuova gestione forestale. "Dopo gli eventi alluvionali che hanno colpito in questi anni Gavirate - commenta il sindaco Massimo Parola - abbiamo deciso di intervenire in modo strutturale non solo con interventi mirati in paese su condotte, torrenti e caditoie, ma lavorando direttamente sull’origine di queste colate detritiche, che si innescano a fronte di eventi meteo estremi su una montagna da decenni abbandonata e non più curata a causa del frazionamento fondiario. Siamo lieti di poter ufficialmente collaborare con questa realtà, per consolidare un progetto che si è dimostrato vincente". Giovedì 27 marzo alle 20.45 si terrà in Sala Mura un incontro pubblico rivolto ai proprietari di boschi.

L.C.