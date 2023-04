Galli premiata "Amica dell’impegno"

Un attestato di stima, la nomina Amicus ministerii civium, amico dell’impegno civico. Lo ha ricevuto Carmen Galli dalla sindaca Daniela Rossi, nell’ambito della serata del Lions club. Carmen Galli è stata la prima sindaca donna di San Vittore Olona, che ha retto per ben diciassette anni. Il bene comune e lo spendersi per gli altri hanno sempre caratterizzato il suo stile di vita. Ufficiale al merito della Repubblica italiana, il riconoscimento va al suo impegno nel campo dei servizi sociali in aiuto alle persone bisognose. Due sono gli ambiti in cui si è spesa e ancora si spende, gli incarichi pubblici e il mondo del privato sociale, per cui ha svolto molteplici attività: presidente della Castoro sport di Legnano, fondatrice del Lions club San Vittore Olona, consigliere della Fondazione Ticino Olona, componente del cda della Fondazione Mantovani, fondatrice del Telefono rosa dell’area del Legnanese e dell’Università della terza età Lions, difensore civico Unicef, socia di Fidapa (Federazione italiana donne arti professioni e affari) Bpw Italy.

"Svolge sempre con coraggio e determinazione il Suo impegno nel sociale, trasmettendo ottimismo per il futuro" si legge nell’attestato. La consegna ha costituito un fuori programma nella serata del Lions club San Vittore Olona, presieduto da Marco Pinotti, dedicata alle quattro vincitrici del premio “Distintamente donna“, che si sono messe in luce per le loro abilità professionali. La sindaca Daniela Rossi ha pensato fosse giusto premiare anche chi l’aveva preceduta. Carmen ha ringraziato commossa.

Silvia Vignati