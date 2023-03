Gallarate, stazione al setaccio: fermati quattro clandestini

.La stazione al setaccio Fermati quattro clandestini

Quattro denunce e tre ordini di allontanamento: è il bilancio dell’attività di controllo svolta dalla Polizia locale di Gallarate che da alcuni giorni può contare anche sulla collaborazione di Zorro, il labrador antidroga. Gli agenti hanno denunciato un algerino senza fissa dimora, che era stato notato aggirarsi con fare sospetto nei pressi di un’auto in sosta. Fermato, l’uomo è risultato privo di titoli di soggiorno, ed è stato deferito per immigrazione clandestina. L’algerino è stato anche denunciato per il reato di ricettazione, poiché all’interno di uno zaino di cui lo stesso si era disfatto alla vista degli agenti, sono stati ritrovati oggetti rubati i(cinque paia di occhiali da sole, rossetti, smalti) e alcuni documenti (passaporti e carte d’identità) intestati a cittadini cinesi. Il materiale è stato sequestrato.

Per lui non era finita. Rilasciato, dopo aver ultimato gli atti, l’uomo successivamente è stato sorpreso da una pattuglia in servizio presso la stazione di piazza Giovanni XXIII in stato di ubriachezza, quindi sanzionato e raggiunto da un ordine di allontanamento. Sempre all’interno dello scalo ferroviario la Polizia locale ha sorpreso un altro 29enne nigeriano che, in stato di ebbrezza, infastidiva alcuni passanti. L’uomo è risultato irregolare e già destinatario di un provvedimento di espulsione. Sanzionato per ubriachezza, gli è stato notificato un ordine di allontanamento della durata di 48 ore dalla zona della stazione. Lo stesso provvedimento è stato adottato nei confronti di un senza fissa dimora, originario della provincia di Varese, sorpreso a bivaccare su una panchina di piazza Libertà mentre è scattata la denuncia per invasione di terreno ed edificio per uno straniero originario del Senegal, regolare in Italia, sorpreso all’interno di uno stabile abbandonato dove aveva cercato rifugio. In Via Sciarè, invece, la pattuglia ha intercettato un furgone in transito nella zona a traffico limitato, a bordo due cittadini indiani, entrambi irregolari, il conducente un trentottenne con permesso di soggiorno revocato, il passeggero, 25 anni, privo di qualsiasi permesso. All’autista è stata elevata una sanzione di 5mila euro poiché trovato alla guida senza avere mai conseguito la patente.