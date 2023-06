Gallarate, rifiuti abbandonati in via delle Rose: maxi multa di 6.500 euro

Gallarate, 9 giugno 2023 – Che sia una lezione per tutti gli incivili. La polizia locale di Gallarate, guidata dal comandante Aurelio Giannini ha rintracciato i responsabili dei rifiuti abbandonati di recente e sono scattate le multe. In via delle Rose, una pattuglia della polizia locale ha trovato un quantitativo consistente di rifiuti, per lo più cartoni e materiale in legno, accatastati a bordo strada. Per la pulizia del luogo, è intervenuta la squadra di Aemme Linea Ambiente. Le indagini della polizia locale, immediatamente avviate per risalire agli autori del fatto, sono state condotte analizzando il materiale rinvenuto e visionando le immagini di videosorveglianza delle telecamere presenti nell’area.

Il comando di via Ferraris è riuscito a risalire al responsabile dell’abbandono, un’azienda che opera nel settore del commercio all’ingrosso di rivestimenti per il bagno e attrezzature igienico sanitarie. Come previsto dalla norma, l’impresa ha dovuto provvedere al pagamento della somma di 6.500 euro ad estinzione dell’illecito commesso.

Un altro importante risultato è stato conseguito in collaborazione tra la polizia locale di Gallarate e il settore vigilanza delle guardie del Parco del Ticino per l’area in via delle Querce al confine con Samarate. La zona è stata ripulita e nello stesso tempo è stato rintracciato il responsabile che è stato sanzionato quindi ha provveduto a conferire il materiale abbandonato nei centri di raccolta autorizzati.