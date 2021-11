Gallarate (Varese) - Subito temi importanti nella prima riunione della nuova Giunta di Gallarate, convocata nei giorni scorsi a Palazzo Borghi, al tavolo Andrea Cassani, il sindaco rieletto al primo turno e i sette assessori, Rocco Longobardi, Corrado Canziani, Claudia Mazzetti, Francesca Caruso, Chiara Allai, Stefania Picchetti, Sandro Rech. Primo atto importante, l’approvazione all’unanimità dello schema di convenzione con Regione Lombardia e Rfi per la realizzazione del collegamento tra via Bolivia e via Valle Nuova e di un sottopasso alla linea delle Ferrovie dello Stato Gallarate-Luino con l’abbattimento dell’ultimo passaggio a livello presente sul territorio comunale, nello specifico nel rione di Crenna. I lavori sono previsti nel 2023. L’atto approvato in giunta deve ora passare al vaglio del consiglio comunale per la sua approvazione definitiva.

Si tratta di un progetto il cui costo è stimato in 3,4 milioni di euro, da parte di Regione Lombardia c’è un impegno economico, indicato nel Piano Marshall, pari a 1 milione e 950mila euro, mentre Rfi che si occuperà della realizzazione dell’intervento investirà 905mila euro, il contributo di Palazzo Borghi invece è pari a 550 mila euro. Dopo il via libera della giunta, il prossimo passo è atteso in consiglio comunale, quindi, una volta concluso l’iter burocratico, il via ai lavori nel 2023, un progetto importante (di cui il sindaco più di due anni fa aveva parlato con Rete ferroviaria italiana) che migliorerà la viabilità proprio con la realizzazione del nuovo sottopasso. Nella stessa seduta attenzione da parte della giunta allo sport: approvato anche lo stanziamento di 60mila euro di contributi allo sport che saranno suddivisi tra le società di calcio che gestiscono i campi comunali. Somma che sarà suddivisa in base al numero degli iscritti.