Gallarate, litiga con uno sconosciuto ubriaco e viene preso a bottigliate

Gallarate – È finito al Pronto soccorso ma con ferite ritenute non gravi un uomo di 42 anni che poco dopo la mezzanotte a Gallarate è rimasto vittima di un’aggressione, preso a bottigliate da un ubriaco. Dell’assalitore nessuna traccia mentre il quarantaduenne è dovuto ricorrere alle cure dei medici. Sull’episodio indagano i carabinieri.

L’attacco

Secondo la prima ricostruzione al vaglio dei militari, sembra che il quarantaduenne abbia avuto un diverbio con uno sconosciuto, che lo stava molestando con il suo comportamento e poi l’ha preso a bottigliate, ferendolo.

Certo il 42enne non si aspettava la violenta reazione dello sconosciuto, che invece l’ha colpito con la bottiglia e poi si è allontanato. A quel punto la vittima è riuscita a salire sul treno per rientrare a casa, a Somma Lombardo. Quindi ha allertato i carabinieri raccontando quanto gli era capitato, e successivamente è stato trasportato al Pronto soccorso per essere medicato mentre i militari hanno avviato ricerche dell’aggressore ubriaco.

Gli altri interventi

Ma non è stata l’unica aggressione nella notte tra sabato e domenica, quando il fine settimana “si scalda“ anche per l’abuso di alcol che spesso è causa di violenti litigi. Dunque due ore dopo l’aggressione a bottigliate, alle 2 di notte ad Albizzate i soccorsi e i carabinieri sono intervenuti per un trentaduenne aggredito a poca distanza dal campo sportivo. Mezz’ora dopo, alle 2,30 la terza richiesta di intervento arrivava da Castellanza, dove un 37enne è stato soccorso a sua volta per un’aggressione e portato all’ospedale di Busto Arsizio con lievi ferite.