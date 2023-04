Gallarate, la maga milionaria della tv che spremeva i clienti e truffava il fisco

Gallarate (Varese) – Aveva messo in piedi un vero e proprio impero attraverso le sue presunte capacità esoteriche, truffando tanto gli sprovveduti clienti quanto il Fisco. Una sedicente maga residente nel Varesotto è finita nel mirino della Finanza che ha sequestrato alla cartomante conti correnti, immobili, terreni per milioni di euro.

Maga social

Un tesoro che la maga aveva messo insieme spremendo clienti di tutta Italia in anni di attività grazie a programmi televisivi sulle emittenti locali ma anche aprendo profili social e un proprio canale Youtube.

Le ossa dei 7 cimiteri

L’indagine è nata dalla denuncia presentata da un impiegato con gravi difficoltà personali, che aveva contattato la cartomante per risolvergli problemi familiari. Per vedersi levare il malocchio l’uomo aveva pagato, a più riprese, 31mila euro in contanti.

La vittima del raggiro, dopo aver conosciuto la medium tramite un programma tv, era stata convinta di trovarsi di fronte a un pericolo mortale per cui, gli aveva spiegato la cartomante, c’era la necessità di invocare gli sciamani al fine di rinvenire delle ossa sotterrate in 7 cimiteri diversi e porre dunque fine ai malefici.

Le 50 vittime

Dopo la denuncia dell’uomo la Gdf, incrociando i dati delle banche dati, analizzando molteplici movimenti sospetti sui conti della donna e dei suo familiari, è risalita ad altri 50 clienti le cui testimonianze hanno infine chiarito il quadro.

All’indagata e ai propri familiari sono stati accertati bonifici per oltre 2 milioni di euro a fronte di omesse o sottodimensionate dichiarazioni dei redditi a cui è seguita un'Irpef evasa pari a circa 900mila euro e un'Iva pari a circa 500mila euro.

Carte prepagate

I vorticosi accrediti venivano effettuati di volta in volta su carte prepagate intestate non solo alla cartomante ma anche a figli e nipoti della stessa. Non solo, i familiari sono risultati intestatari degli immobili acquisiti con i soldi ottenuti dall'attività illecita. I Finanzieri hanno individuato 8 immobili, 1 terreno, 20 conti corrente e un'auto, a vario titolo intestati alla maga o solo formalmente ceduti, con atti di donazione, ai parenti. Pertanto, tutti i beni venivano proposti per il sequestro che era disposto dal Tribunale di Busto Arsizio e delegato dalla locale Procura della Repubblica.