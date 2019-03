Varese, 10 marzo 2019 - Incendio, nella notte tra sabato e domenica, a Gallarate, nel rione di Cedrate: il rogo ha distrutto due locali e il tetto di una mansarda, in via Gorizia. Le fiamme sono divampate poco dopo mezzanotte, sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Busto Arsizio - Gallarate. Fortunatamente non ci sono stati né feriti né intossicati nella famiglia di extracomunitari che vive nell’alloggio, in una casa di corte.

Sono in corso accertamenti sull’origine dell’incendio che ha comunque natura accidentale. Le fiamme potrebbero essere divampate da una stufa o un braciere. Il fuoco si è rapidamente propagato: il rogo ha interessato due locali e, risalendo dalla canna fumaria, ha raggiunto il tetto. I due locali sono bruciati completamente, così come la copertura della casa di ringhiera. L'apparatmento è riusltato inagibile, quindi gli occupanti hanno trovato ospitalità da alcuni conoscenti.