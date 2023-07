Gallarate Estate, Controlli Rafforzati per la Sicurezza Stradale dei Carabinieri

Estate, controlli rafforzati per la sicurezza stradale. Continuano i servizi dei carabinieri della Compagnia di Gallarate che anche nell’ultimo fine settimana sono stati impegnati con numerose pattuglie lungo le principali arterie stradali che dal Gallaratese conducono alle località di svago frequentate dai giovani. Obiettivo, contrastare i comportamenti pericolosi di chi è alla guida e che sono causa di incidenti stradali, anche gravissimi.

I militari dell’Arma hanno sottoposto a controllo oltre 100 persone e 48 veicoli, sanzionando diversi automobilisti. Tra i più pericolosi per la sicurezza stradale i due denunciati per guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore allo 0,8 gl. Altre cinque persone sono state denunciate a vario titolo, due segnalate per possesso di sostanze stupefacenti.

Complessivamente sono state ritirate tre patenti, mentre le sanzioni amministrative ammontano a 21mila euro. Grazie alla collaborazione dei Reparti Speciali dell’Arma quali i Nas di Milano e i Nil di Varese, sono stati controllati anche diversi esercizi pubblici e scoperte diverse irregolarità. Due negozi sono stati sanzionati per carenze igienico-sanitarie e per la mancanza di requisiti specifici in materia di sicurezza dei lavoratori.

Tredici i denunciati, tra i quali otto stranieri; elevate ammende per 80mila euro e contravvenzioni per 7 mila, con immediata sospensione dell’attività per uno degli esercizi controllati.

