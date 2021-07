Gallarate (Varese), 19 luglio 2021- L’intervento tempestivo della polizia a Gallarate ha evitato lo scontro fisico tra pakistani e nordafricani, scongiurando fortunatamente il peggio viste le intenzioni dei primi che per affrontare i maghrebini si erano procurati mazze da cricket e sbarre di ferro.

E’ accaduto nella notte tra sabato e domenica quando gli agenti, dopo una segnalazione che riguardava la presenza di cittadini pakistani in centro, sono arrivati sul posto per verificare la situazione. La polizia ha denunciato 4 cittadini pakistani per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere ed un connazionale per favoreggiamento personale. A seguito degli accertamenti subito avviati i poliziotti sono riusciti a ricostruire il motivo di quella presenza: in precedenza un gruppo di persone di origine maghrebina, capeggiate da un cittadino marocchino noto alle forze dell’ordine, aveva aggredito, in piazza Garibaldi, un cittadino pakistano di 24 anni, con il quale aveva avuto un litigio durante i festeggiamenti per la vittoria italiana al campionato Europeo di calcio.



Dopo aver subito l’aggressione il ventiquattrenne ha chiesto aiuto al fratello ed ai suoi amici, che si sono procurati mazze da cricket, sbarre di ferro ed altri oggetti atti ad offendere, quindi si sono messi alla ricerca degli aggressori del proprio connazionale, organizzando una vera e propria “battuta di caccia all’uomo” per il centro di Gallarate. La segnalazione alla polizia e quindi il tempestivo intervento degli uomini del Commissariato di via Ragazzi del ’99 ha scongiurato il peggio. Scontro evitato. Gi agenti hanno sequestrato due aste in ferro a sezione quadrata lunghe 60 cm, un tirapugni in metallo, due mazze da cricket, un taglierino ed una chiave a inglese.



Per tre dei pakistani noti alla Forze dell’Ordine è scattata la denuncia per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, mentre il quarto è stato denunciato per favoreggiamento personale.