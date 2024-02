Gallarate, fermati alla barriera dell’A8 con 5 chili di hashish in auto

Gallarate (Varese) – In macchina nascondevano 5 kg di hashish in panetti. I due uomini, extracomunitari, sono stati fermati dagli agenti della Polizia stradale della Sottosezione di Busto Arsizio-Olgiate Olona in prossimità della barriera autostradale di Gallarate.

Alla richiesta di fornire i documenti entrambi si mostravano nervosi e poco collaborativi, e gli agenti notavano che all’interno del veicolo proveniva un forte odore di sostanza stupefacente. L’uomo seduto al lato passeggero ha cercato di occultare una borsa della spesa ma, sorpreso dagli agenti, quest’ultima veniva sottoposta ad un controllo, rivelando al suo interno 49 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 5 kg.

Da ulteriori verifiche emergevano a carico dei due uomini, uno dei quali residente in provincia di Biella e l’altro senza fissa dimora ed irregolare sul territorio nazionale, numerosi precedenti penali specifici in materia di stupefacenti. Su disposizione del magistrato di turno della Procura di Busto Arsizio sono stati arrestati e condotti in carcere a Busto Arsizio.L’Autorità Giudiziaria, nell’udienza ha adottato per entrambi la misura cautelare della custodia in carcere.