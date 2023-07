Gallarate, dormiva al parco e aggrediva chi voleva aiutarlo: 21enne trasferito in un Cpr in Sardegna

Gallarate (Varese) , 12 luglio 2023 – È stato accompagnato dagli agenti della Polizia di Gallarate in un Centro di Permanenza per Rimpatri, in Sardegna, un cittadino camerunense, di 21 anni.

La sua vicenda comincia nel mese di agosto 2022, sbarcato irregolarmente, aveva presentato richiesta di protezione internazionale. Inserito da subito nel programma di assistenza per i richiedenti asilo, era stato collocato dapprima in una comunità di Besnate e poi in una struttura di Cardano al Campo dalla quale però era stato allontanato a causa del suo carattere irascibile e dei comportamenti antisociali, che rendevano incompatibile la convivenza con gli altri ospiti.

Da qualche mese si era stabilito nel territorio gallaratese e privo di occupazione e mezzi di sostentamento si era “sistemato” in una piccola area verde nella zona di via Checchi. Da subito la presenza non è passata inosservata e diversi sono stati gli interventi nei suoi confronti dalle Forze di Polizia cittadine. Tuttavia, ogni tentativo di mediazione ha trovato una netta opposizione del 21enne, che ha rifiutato persino l'aiuto offerto da un referente della comunità camerunense in Italia.

Anche l’intervento dei servizi sociali territoriali, su segnalazione del Commissariato di Pubblica Sicurezza, è risultato vano; infatti, il camerunense, che a seguito di visita specialistica è stato giudicato immune da patologie psichiatriche, avvicinato più volte e da più protagonisti della locale rete assistenziale, ha respinto ogni tentativo di aiuto reagendo con spropositati comportamenti ostili e minacciosi contro chiunque lo avvicinasse.

Valutata la potenziale pericolosità sociale (ha precedenti penali per percosse e minacce, più volte allontanato dalle strutture che lo avevano ospitato per comportamenti violenti anche nei confronti di altri ospiti), il Commissariato di Gallarate si è attivato affinché venisse opportunamente collocato presso un Cpr (Centro di Permanenza Rimpatri).

Ieri il giovane è stato accompagnato presso il Cpr di Macomer in Sardegna. Per gli impegnativi servizi di vigilanza e successivo accompagnamento in Sardegna, vista l’intemperanza e la scarsa collaborazione del soggetto, a salvaguardia della sua e dell'altrui incolumità, nell’arco dell'intera giornata, sono state impiegate complessivamente più di una decina di operatori del Commissariato con il contributo della Polizia Locale di Gallarate.