"Fusi Mantegazza e Elayar vanno condannati a 8 e 9 anni di carcere"

Otto anni e un mese e nove anni e due mesi di detenzione: è la richiesta di condanna avanzata al termine del dibattimento al tribunale di Varese dal pubblico ministero Lorenzo Dalla Palma, rispettivamente per Anthony Fusi Mantegazza e Hamza Elayar, i due giovani finiti a processo in quanto accusati di essere gli autori della doppia violenza sessuale avvenuta la sera del tre dicembre del 2021. La prima a bordo di un treno proveniente da Milano e diretto a Varese, vittima una ragazza che si trovava in quel momento da sola sul convoglio in arrivo a Venegono; la seconda pochi minuti dopo nella stazione di Vedano Olona, con un’altra ragazza di 22 anni che finisce nel mirino mentre sta aspettando il treno nella sala d’attesa, ma che per sua fortuna riesce a divincolarsi, a sfuggire e a dare l’allarme. La richiesta di una condanna esemplare è stata tuttavia respinta con forza dalle difese dei due giovani, per le quali gli imputati vanno assolti in quanto non sono loro gli autori dei fatti avvenuti quella sera, bensì due marocchini mai finora indagati.

C’è un aspetto che i legali dei due imputati hanno sempre sostenuto nel corso delle udienze, a sostegno della loro tesi difensiva. E cioè che una delle due vittime non ha riconosciuto in aula uno degli imputati, e cioè Fusi Mantegazza, come aggressore. Non solo. Entrambi gli imputati non sono stati riconosciuti, oltre che da questa vittima, nemmeno dal capotreno giunto sul posto per soccorrere la ragazza all’altezza della stazione di Venegono. Un processo dunque con diversi elementi controversi. Per l’accusa le prove raccolte – in primis il riconoscimento degli imputati, pur avvenuto con qualche difficoltà, da parte di una delle due vittime – sono sufficienti per chiederne la condanna; di avviso opposto gli avvocati che sottolineano l’assenza di elementi certi nella fase d’identificazione, e quindi di quelli poi necessari per deciderne con certezza la colpelvolezza. La sentenza è attesa il 7 marzo.