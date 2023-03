Furto in magazzino Ladri messi in fuga

Una banda ben organizzata che ha bloccato gli accessi al magazzino ma non è riuscita a portare a termine il colpo grazie all’intervento delle guardie giurate. Erano probabilmente i prodotti Dyson stoccati nel centro logistico di via Lura l’obiettivo dei ladri messi in fuga l’altra notte a Caronno Pertusella. La banda è entrata in azione alle 4 del mattino. Secondo una prima ricostruzione sarebbero state oltre una decina le persone coinvolte. Per garantirsi una via di fuga sicura e rapida, hanno bloccato le vie d’accesso all’azienda con mezzi rubati.