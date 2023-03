Ruba bicicletta in ospedale e tratta la sua vendita via whatsapp: denunciato

Polizia all'ospedale di Circolo

Mentre veniva portato in commissariato per un controllo, essendo considerato sospetto di un furto di bicicletta, gli suonava ripetutamente il cellulare. Erano messaggi di Whatsapp, da parte di persone che volevano intavolare una trattativa per la due ruote rubata. A quel punto gli è stato difficile negare il suo coinvolgimento nel furto.

Colpi a raffica

L’uomo arrestato, un 35enne, è noto per aver scelto l’ospedale di Circolo di Varese come territorio di caccia, almeno in questo mese. Avrebbe preso di mira sia pazienti, sia personale medico e infermieristico.

Non aveva fatto i conti con gli agenti in servizio proprio al presidio. Uno di questi, qualche giorno fa, l’ha notato mentre si allontanava in sella a una bicicletta di grande valore. Una due ruote che lo stesso poliziotto aveva scorto qualche ora prima, legata a un palo con un lucchetto. Si è recato quindi sul posto a controllare, accertando che la catena era stata danneggiata e la due ruote era sparita.

Acciuffato in pochi minuti

L’uomo a bordo della bicicletta è stato identificato in pochi minuti. Mentre veniva portato in questura, il telefonino risuonava dei messaggi per l’acquisto della bicicletta, evidentemente messa subito in vendita.

A quel punto, con le spalle al muro, ha condotto gli operatori là dove aveva nascosto la bicicletta, di proprietà di un medico del Circolo, al quale è stata restituita. Il presunto ladro è stato denunciato.