Furti nei parcheggi dei supermarket. In cella la banda

Per mettere a segno i loro colpi, furti con destrezza nei parcheggi di alcuni supermercati in Lombardia e Piemonte, sceglievano prevalentemente persone anziane e molto spesso indifese, dall’altro giorno i responsabili, due stranieri, con precedenti, sono in carcere, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Busto Arsizio. Le indagini da parte della squadra investigativa del Commissariato di Gallarate sono cominciate nel mese di ottobre dopo la denuncia di una donna che in un parcheggio all’esterno di un supermercato a Gallarate era stata circuita da una sudamericana che distraendola con una falsa richiesta di informazioni, la derubava della borsa contenente soldi, bancomat e documenti. Nello stesso giorno la vittima aveva poi segnalato alla Polizia che qualcuno aveva prelevato del denaro utilizzando il suo bancomat, appena rubato. Da quel momento gli investigatori gallaratesi, approfondendo e monitorando ogni indizio utile, hanno raccolto una serie di elementi probatori con mirate indagini telematiche e pedinamenti su strada. Quindi sono è riusciti a dare un nome e un volto ai componenti della banda, tutti stranieri senza fissa dimora, irregolari sul territorio nazionale e per questo già colpiti dall’ordine del Questore di abbandonare l’Italia, specializzati in una serie innumerevole di furti che, con destrezza, hanno messo a segno per lo più nei parcheggi dei supermercati in Lombardia e Piemonte. Nell’ultimo periodo hanno agito nel Varesotto, utilizzando per i molteplici spostamenti auto che di volta in volta sono state noleggiate. R.F.