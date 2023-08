Furti a Biandronno: il sindaco: "Massima vigilanza" - SEO Ottimizzato

È un fenomeno che ogni anno si accentua sempre in concomitanza con il periodo delle ferie estive, quando molte case vengono lasciate temporaneamente incustodite da chi parte per le vacanze. Ma a Biandronno quest’estate i furti in abitazione sono diventati un problema davvero molto sentito dalla popolazione. In alcuni casi sono rimasti solo tentativi non andati a segno, ma la preoccupazione e la paura restano, tanto che al sindaco Massimo Porotti sono giunte diverse segnalazioni dai cittadini. Da qui la decisione di prendere carta e penna e scrivere a tutti i suoi compaesani. "Si raccomanda di mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare il rischio di rimanere vittime di questi atti criminosi – scrive il primo cittadino – in particolare si consiglia di segnalare azioni sospette alle forze dell’ordine". Il tema, come spiega lo stesso primo cittadino, sarà affrontato in uno degli incontri del Comitato provinciale per la sicurezza.

L.C.