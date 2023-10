Furgone uccise trentenne. Il conducente patteggia

Ha patteggiato il conducente del furgone che aveva travolto e ucciso il 7 luglio dello scorso anno, Michele Garruto, 30 anni, noto e stimato parrucchiere, residente a Solaro, titolare di due atelier. Ieri mattina si è svolta l’udienza preliminare, al Tribunale di Busto Arsizio, l’imputato, accusato di omicidio stradale, è stato condannato a 1 anno e 4 mesi e 2 anni di sospensione della patente.

La tragedia era avvenuta sulla tangenzialina che collega Saronno, Ceriano Laghetto e Rovello Porro, in un punto in cui non era stato semplice definire le competenze del caso, interessando territori comunali e provinciali diversi, fatto questo che aveva causato ritardi nelle procedure richieste con il cadavere del trentenne che era rimasto per ore sull’asfalto, una vicenda che oltre a un grande dolore aveva suscitato polemiche e indignazione.

Secondo la ricostruzione della dinamica dell’incidente, Garruto che viaggiava in sella alla sua moto e stava rientrando a casa, era stato travolto da un veicolo che stava effettuando l’inversione di marcia sulla strada. L’urto era stato molto violento, il trentenne non aveva avuto scampo ed era deceduto sul colpo. Ma il suo cadavere era rimasto per ore sull’asfalto, in attesa che fossero chiarite le competenze per gli atti richiesti.

Ieri l’udienza preliminare al Tribunale di Busto Arsizio e la condanna a 1 anno e 4 mesi dell’imputato, che ha patteggiato. Accanto ai familiari di Garruto c’è l’Associazione Familiari e Vittime della Strada, rappresentata a processo dall’avvocato Giuseppe Incardona.

Ha detto il legale: "L’imputato è stato condannato a 1 anno e 4 mesi e 2 anni di sospensione della patente, rimane l’amarezza del patteggiamento che è un contratto: l’imputato di omicidio stringe un accordo con lo Stato per ottenere uno sconto di pena. Lo prevede la legge, ma per noi rimane una norma inaccettabile".

Nel mese di luglio di quest’anno a Solaro per ricordare, a un anno dalla morte, Garruto è stato organizzato un torneo di calcio, il cui ricavato è stato devoluto all’associazione.