Varese, in diecimila sulla Funicolare del Sacro Monte: dal 5 agosto presa d’assalto dai turisti

Dopo un anno e otto mesi di sospensione del servizio la Funicolare del Sacro Monte di Varese è tornata in attività lo scorso 5 agosto, registrando fin da subito ottimi numeri di presenze. Complice anche la scelta di offrire per tutto il mese il biglietto gratuito sono stati in tanti tra varesini e turisti ad approfittarne per tornare al borgo Unesco a bordo dell’impianto liberty. Lo confermano i numeri: agosto si è chiuso con oltre 10mila persone che hanno viaggiato sul caratteristico trenino.

La riapertura è avvenuta in seguito ai lavori di manutenzione effettuati sulla funicolare e all’affidamento del servizio da parte dell’Agenzia per il Trasporto Pubblico del Bacino di Como, Lecco e Varese ad una gestione congiunta di Atm, Azienda Trasporti Milanesi, e Avt Varese. Ora, dopo il più che positivo inizio, l’attività della funicolare non si ferma: il servizio proseguirà con gli stessi orari proposti ad agosto. L’impianto sarà ancora aperto nei weekend e nei festivi con una corsa ogni 10 minuti dalle 10 del mattino alle ore 18. Ma c’è una novità: le corse da settembre tornano a pagamento, al termine del periodo di gratuità deciso in occasione della riapertura.

Le tariffe in vigore saranno quelle stabilite dall’assemblea degli enti partecipanti all’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como, Lecco e Varese. Il biglietto di corsa semplice costerà 1,60 euro, mentre il carnet, come da normativa regionale, sarà pari a 10 volte il costo del biglietto, con uno sconto del 10%. Infine i bambini fino a 4 anni non compiuti accompagnati viaggiano a titolo gratuito, così come gli accompagnatori di persone disabili.

Si tratta di prezzi stabiliti nella prospettiva di ricondurre la tariffazione del servizio funicolare "Varese Vellone - Sacro Monte di Varese" a quella del servizio urbano di Varese, trattandosi di una tratta ricompresa nel perimetro urbano della città di Varese, nella prospettiva della più generale introduzione del sistema tariffario integrato in tutta l’area urbana. Questo in attesa del futuro della funicolare, con la gara che si concluderà nel 2024 e aggiudicherà la gestione definitiva di tutte le funicolari e funivie di Varese, Como e Lecco. L’impianto liberty varesino entrerà così a far parte di un disegno più ampio di promozione turistica.