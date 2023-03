Frontalieri, in Canton Ticino solo a bordo di una navetta

Varese – Dopo anni di battaglie politiche per lasciare a casa i frontalieri, in Canton Ticino si sono evoluti e anziché loro hanno deciso di prendere di mira le loro auto. A voler essere sinceri non hanno neppure tutti i torti visto la loro brutta abitudine di presentarsi al lavoro in auto quasi sempre senza alcun altro passeggero a bordo.

Moltiplicato per i quasi 78mila varesini e comaschi che sono impiegati nella Svizzera italiana si capisce come mai le amministrazioni di Chiasso, Balerna e Novazzano abbiano deciso di finanziare un progetto pilota per offrire dei bus gratuiti, con partenza da Malnate e Grandate, in provincia di Como, per trasportare operai e impiegati oltreconfine.

Il progetto prenderà il via a ottobre e proseguirà fino alla fine del 2023, ma i tre Comuni sperano che il testimone passi agli imprenditori che potranno contribuire a finanziarlo per tutto il 2024.

L’obiettivo è trovare un piano B da utilizzare entro il 2025 quando, salvo ripensamenti dell’ultim’ora, scatterà la tagliola della tassa di collegamento che sarà applicata alle aziende e le attività commerciali con parcheggi oltre i 50 posti auto e prevede il pagamento di 3,5 franchi al giorno per ogni stallo riservato al personale e 1,5 franchi per quelli destinarti a clienti e visitatori. L’obiettivo della norma è spingere le persone a modificare le proprie abitudini scegliendo di ricorrere a mezzi alternativi all’auto. Inutile dire che i frontalieri sono i primi destinatari di questo provvedimento.