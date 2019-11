Varese, 16 novembre 23019 - Un tragico incidente sulle strade di Cuneo la notte scorsa si è portato via frate Giorgio Bonati, fra le “colonne” della comunità dei frati cappuccini di viale Borri, dove si era stabilito dal 2014. Il religioso stava tornando a casa dopo una serata dedicata a riflessioni sulla fede e spunti tratti dalla musica, sua grande passione. Sulla via del ritorno l'incidente, che non gli ha lasciato scampo. Subito il web si è riempito di ricordi e pensieri, a dimostrazione di quanto frate Giorgio, classe 1964, bergamasco d’origine, fosse unanimemente apprezzato: "Ci mancherai, non sai quanto".

