Franca Barbalaci, ultimo saluto a Cassago Brianza, la commozione dei compaesani

CASSAGO BRIANZA (Lecco)

Franca è tornata a casa per l’ultima volta e ora riposa per sempre a Cassago Brianza, suo paese d’adozione dove ha trovato amore, famiglia, lavoro, colleghi e amici. È stato celebrato a Cassago il funerale di Francesca Carmela Barbalaci, la 68enne che settimana scorsa ha perso la vita in un incidente sul lungolago di Joppolo, in provincia di Vibo Valentia, in Calabria. Era tornata nella sua terra d’origine per una vacanza: Franca, come la chiamavano e conoscevano tutti, era infatti originaria del Vibonese. Il primo settembre sarebbe andata in pensione.

Mercoledì sera, mentre stava appunto percorrendo il lungomare di Joppolo al volante di una Panda, ha perso il controllo dell’auto, è uscita di strada e si è schiantata contro un pino marittimo. Non ha avuto possibilità di scampo: è morta sul colpo, probabilmente a causa di un malore fulminante mentre era alla guida.

Il magistrato di turno non ha ritenuto necessario disporre ulteriori accertamenti e ha subito restituito il feretro ai familiari per le esequie che si sono svolte sabato, nella chiesa parrocchiale dei Santi Giacomo e Brigida di Cassago. Franca era sposato con Abramo ed era mamma di Matteo, che gli aveva regalato una nipotina. Aveva anche sei fratelli e sorelle. Dopo il rito funebre e l’estremo saluto, Franca è stata tumulata nel cimitero del paese. Cordoglio è stato espresso anche dai suoi compaesani di Joppolo: "Ci stringiamo al dolore della famiglia Barbalaci Rupani per la dipartita della cara Franca, ed esprimiamo le più sentite condoglianze", è il messaggio arrivato dalla Calabria.

D.D.S.