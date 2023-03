Frana di Luino, beffa per gli sfollati: dovranno pagare il risanamento della montagna

Le rocce incombono ancora sui condomini di via Creva

Luino - Non ci sono solo i disagi quotidiani dovuti al fatto di vivere da due mesi lontano dal proprio appartamento, con tutto quello che ne consegue. Tra le persone sfollate dai due condomini di via Creva a Luino, inagibili da inizio anno in seguito a una frana che ha minacciato le abitazioni, c’è anche tanta preoccupazione per i prossimi passaggi di una vicenda quanto mai complicata, che vede coinvolte due aree private. La parete rocciosa ha una proprietà, gli edifici invece un’altra. Il sindaco di Luino Enrico Bianchi ha recentemente emanato un’ordinanza in cui viene specificato che i costi dei lavori della messa in sicurezza dovranno essere ripartiti tra i residenti.

Un atto dovuto in base a quanto prevede la legge, trattandosi di proprietà privata, anche se una residente, che fa parte dei circa cinquanta sfollati, esprime delle perplessità. "Il danno ci è stato causato da altri: perché dobbiamo pagare noi? Penso che l’ordinanza andasse mandata ai proprietari del terreno, non a noi" ha rimarcato. "Ho dormito due giorni in macchina e ora sono a casa di mio figlio, ma non sono a casa mia – racconta in preda alla rabbia un uomo di 78 anni – voglio casa mia se è possibile, se non è possibile me lo dicano".

Sono attesi nuovi passaggi istituzionali (dopo il primo tavolo coordinato in Prefettura lo scorso gennaio) che possano dare risposte più precise ai condomini, sia sul fronte delle decisioni sulle prossime azioni, sia appunto sull’aspetto economico. Se sarà la Regione o un altro ente a coprire costi che si preannunciano ingenti, ancora non si sa, ma intanto i residenti non dormono sonni tranquilli.

"Quello che mi tormenta è che, se dobbiamo pagare il risanamento della montagna, purtroppo non abbiamo soldi. Non abbiamo la possibilità di pagare milioni", racconta con gli occhi lucidi un’altra signora che ha dovuto lasciare la sua casa. Alcuni di loro si sono affidati all’avvocato Corrado Viazzo, che ha deciso di presentare un esposto in Procura a Varese per disastro colposo. Si chiede che vengano verificate le responsabilità della vicenda.