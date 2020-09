Varese, 4 settembre 2020 - Prosegue il progetto di riqualificazione di Casa Macchi a Morazzone, lo storico edificio risalente ai primi anni del secolo scorso, che nel 2016, grazie a Marialuisa Macchi, è stato messo a disposizione, insieme con l'arredo, i mobili, i quadri e l'argenteria, per diventare un museo "vivo" per dare lustro al paese.

Questa mattina, per fare il punto della situazione sull'andamento dei lavori, rallentati a causa dell'emergenza Coronavirus e la cui fine era prevista inizialmente per la primavera del 2021, è arrivato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.

"Ringrazio il Fai (Fondo Ambiente Italiano) e tutti coloro che lavorano al mantenimento delle bellezze lombarde attraverso la ristrutturazione di antichi siti. Oggi ho visitato il cantiere per la ristrutturazione di Casa Macchi, nel piccolo borgo di Morazzone, in Provincia di Varese, stupenda tenuta lasciata in eredità alla collettività e al Fai", ha scritto su Facebook il governatore. E ha concluso: "Oltre alla bellezza architettonica del borgo, qui la storia è cristallizzata negli oggetti e nell'arredamento delle sue stanze rimaste immutate nel tempo. Uno scorcio di bellezza da visitare che racconta la storia dei lombardi a beneficio della nostra cultura e della nostra memoria".