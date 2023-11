Fondi europei, si parte. Un polo culturale nell’ex carcere dell’800: "Rivoluzione in città"

Non è più un progetto indicato nel libro dei sogni: il recupero di una struttura storica, le vecchie carceri ottocentesche, in via Borroni, è realtà. E questo grazie ai fondi, pari a 950mila euro, che l’amministrazione comunale ha ottenuto con il Pnrr. I lavori sono cominciati lunedì mattina, presenti il sindaco Emanuele Antonelli e la vicesindaco e assessore alla Cultura Manuela Maffioli, che hanno manifestato soddisfazione per l’avvio dell’intervento.

Lo storico edificio, carcere dal 1854 fino ai primi anni Ottanta, il cui destino in passato è stato più volte al centro di incontri, con proposte di riqualificazione che rimanevano però nel cassetto per mancanza di risorse, ora finalmente ha un futuro: sarà trasformato in uno spazio culturale, in stretto collegamento con la Biblioteca G.B. Roggia e il polo culturale di cui fanno parte le Civiche raccolte d’arte di Palazzo Cicogna.

Via il degrado, l’intera area nel centro storico della città sarà valorizzata al meglio come cuore pulsante della cultura. I lavori sono stati assegnati all’azienda Vecchierelli Restauri di Romano di Lombardia che si è aggiudicata l’appalto da 2,3 milioni, la conclusione è prevista entro marzo 2025.

È il primo progetto finanziato con risorse del Pnrr (complessivamente il comune di Busto Arsizio ha intercettato 80 milioni) a prendere il via e, sottolineando la sua presenza e quella dell’assessore Maffioli, ha detto il sindaco: "Siamo qui per dare un segnale simbolico ma importante, per queste opere del Pnrr si impiegano tanti soldi, anche del Comune, e vogliamo che vengano spesi bene". L’assessore Maffioli ha aggiunto: "Questo intervento è l’avvio di quella rivoluzione concreta che investirà la città nei prossimi anni e che porterà anche dei preziosi spazi culturali".

Il sogno dunque sarà realtà, in quell’edificio in cui, per oltre un secolo, la libertà era negata, dalla primavera 2025 si respirerà la libertà che porta sempre con sé la cultura. All’interno saranno realizzati spazi di lettura, sale studio, un caffè letterario e, dove un tempo si trovavano la cappella e l’infermeria, saranno ospitati mostre e incontri.