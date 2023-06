Fondazione Ticino Olona, finanziati 23 progetti sociali e 25 culturali per un totale di 380.000 euro

Ben 33 progetti presentati e 23 finanziati nel campo dell’assistenza sociale, per un totale di 201.500 euro; 33 progetti presentati e 25 finanziati per un totale di 179.500 euro, invece, per quanto riguarda il settore arte e cultura. Sono questi i numeri degli ultimi due bandi 2023 della Fondazione Ticino Olona che questa volta, però, è stata obbligata a stringere le maglie dato che le risorse a disposizione erano in grado di coprire solo una parte delle richieste pervenute. "Questa volta è stato davvero meno facile del solito - spiega infatti il presidente della Fondazione, Salvatore Forte (nella foto) -. Avevo già avuto modo di far notare che le risorse disponibili per finanziare i progetti approvati rappresentavano complessivamente il 50% delle richieste presentate e che per il bando verso il quale siamo più sensibili, per statuto e per convinzione, quello sul sociale, la percentuale di risorse disponibili rappresentava solo il 41% delle richieste. Il processo è stato difficile e noi speriamo che la "diligenza del buon padre di famiglia", cui abbiamo fatto riferimento, abbia dato il risultato migliore possibile. L’obiettivo era non solo a soddisfare il maggior numero possibile di richieste ma di mettere le associazioni in condizione di dar seguito al progetto pur in presenza di finanziamenti ridotti rispetto alla richiesta". Il bando sull’Assistenza sociale metteva in fila 33 progetti presentati per una richiesta totale di 415.622 euro contro una disponibilità a budget di 170.000 euro. La Fondazione ha integrato la disponibilità con altri 31.500 euro (recuperato dai residui degli anni precedenti) ma anche così la differenza è restata notevole: due progetti non sono stati ammessi, otto non finanziati e 23 finanziati, per un totale di 201.500 euro. Il bando Arte e Cultura si presentava invece con 26 progetti ammessi, per una richiesta totale di 251.991 euro contro una disponibilità a budget di 200mila euro. P.G.