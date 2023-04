Fondazione Famiglia Legnanese Una vita in borse di studio "Nuove sfide da affrontare"

di Paolo Girotti

I numeri sono sotto gli occhi di tutti: la Fondazione Famiglia Legnanese dal 1986 a oggi ha assegnato 4.345 borse di studio per un totale di oltre 7,5 milioni, risultato ottenuto grazie ai donatori (aziende e professionisti) che anno dopo anno hanno premiato 1.605 universitari e 2.740 diplomati, e grazie a chi si è succeduto alla guida. Questa settimana la Fondazione ha salutato la conclusione del mandato del presidente Pietro Cozzi, incarico assolto dal 2019 dopo la prematura scomparsa di Mauro Mezzanzanica e che si è chiuso con l’approvazione del bilancio, quasi in coincidenza con la serata dedicata ai donatori.

Cosa ha segnato quest’ultimo mandato?

"Nel 2019 ho trovato una realtà importante, con basi solide e una storia che ben conoscevo. La Fondazione nasce infatti nel 1986, quando tutto partì da un’idea mia, di Luigi Caironi e Ferdinando Villa. Per quanto riguarda l’attività ordinaria, che ha condotto la Fondazione a tenere botta ogni anno, garantendo borse di studio agli studenti meritevoli e coinvolgendo i donatori, non ho fatto altro che proseguire, mettendoci il mio entusiasmo e la mia energia, l’attività portata avanti da chi è arrivato prima di me. Tra le iniziative straordinarie, che hanno preso vita in questi anni, sono molto legato al Bosco vivo, che è nato e si svilupperà in pieno centro, voluto dalla nostra Fondazione per ricordare i 35 anni dalla nascita e che ogni anno va ad aggiungere un nuovo albero".

Perché è così importante?

"L’iniziativa non è qualcosa di statico, ma in continua crescita ed evoluzione".

Il testimone viene passato ora da Cozzi a Giuseppe Colombo (nella foto), già Ragiù della Famiglia Legnanese dal 2014, imprenditore titolare della Fonderia Quaglia & Colombo.

Ha consigli per il successore? "No, ognuno di noi deve essere libero di poter lasciare la propria impronta identificando un proprio percorso. È stato così per me, lo sarà anche per Colombo. Vedremo cosa succederà alla Fondazione Famiglia Legnanese: c’è sempre una nuova sfida da affrontare, se possibile rinnovandosi".