Valle Olona, 10 aprile 2018 - I più anziani ricordano lo spettacolo di quello strato di schiuma, alto e candido, che trascorreva lento (e anche un po’ sinistro), trasportato dal fiume di casa: l’Olona. La schiuma è ricomparsa, uno strato lungo un centinaio di metri, piuttosto spesso, tra Fagnano Olona e Olgiate. «Ma la cosa peggiore - si accalora Franco Brumana, avvocato di Legnano, portavoce del gruppo Amici dell’Olona, due anni di vita, circa 17.500 soci -, più che schiuma e odori, è che l’Olona è inquinato anche quando appare trasparente. È un inquinamento costante, provocato principalmente dal cattivo funzionamento dei depuratori in provincia di Varese. E una delle cause del perdurare dell’inquinamento è il mancato impiego dei soldi che i residenti della provincia hanno versato a suo tempo per finanziare depuratori e fognature, ma che alcuni Comuni non hanno mai girato all’Ato, l’Ufficio d’Ambito territoriale ottimale. Impiegare le somme che dovrebbero essere state accantonate sarebbe il primo passo per il risanamento del fiume. Un anno fa, come Amici dell’Olona, abbiamo segnalato questo stato di cose con un esposto alla Procura della Corte dei Conti della Lombardia. Dopo un anno siamo ancora in attesa di una risposta».

È del 2001 e porta il numero 52 la delibera del Cipe che stabilisce che dal 2002 al 2012 gli enti gestori dei servizi idrici devono riscuotere dai residenti addizionali alle bollette di consumo dell’acqua: da accantonare e tenere a disposizione. Con delibera 20 del 18 aprile 2014, firmata dal commissario straordinario della Provincia di Varese, viene approvato il Piano stralcio che prevede interventi per i depuratori dell’Olona, oltre a interventi che non riguardano il fiume (spesa complessiva 18 milioni e 437.000 euro). Per tre anni, dal 2014 al 2016, l’Ufficio d’Ambito diffida gestori e amministrazioni comunali perché versino i fondi ex-Cipe. Una delibera del consiglio di amministrazione dell’Ato della Provincia di Varese del 20 dicembre 2017 aggiorna il quadro delle inadempienze, delle diffide inviate, delle richieste di piano di rientro. Sono in tutto 19 i Comuni interessati: sono Azzate, Bodio Lomnago, Brunello, Buguggiate, Busto Arsizio, Carnago, Casciago, Castiglione Olona, Lonate Ceppino, Luvinate, Marnate, Mornago, Olgiate Olona, Samarate, Saronno, Sesto Calende, Sumirago; Tradate e Vergiate.