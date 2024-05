Fiori d’arancio per Carmen Galli: "Combatto sempre per i più deboli ma ora do spazio alla vita privata"

"Ho voluto dare spazio alla mia vita privata e al tempo stesso, dopo l’incidente, la mia voglia di combattere per i più deboli è ancora più forte". Un anno fa Carmen Galli riceveva la Rosa camuna, per l’impegno civile verso la comunità. Oggi ci annuncia che ha preso un impegno con sé, e convolerà a nozze sabato 15 giugno alle 18 al Santuario della Madonna di Dio il Sà. "Mi sposo con Virginio Belloni, parabiaghese, un imprenditore del settore calzaturiero - ci dice -. Ci siamo ritrovati dopo tantissimi anni, ci conosciamo da quando eravamo ragazzini. La vita è strana. Sono molto felice, è una rivoluzione in positivo".

Carmen si trasferirà da San Vittore a Parabiago. Il vestito è pronto. I nipoti saranno i testimoni. Viaggio di nozze? "No, nessun viaggio. Riprenderemo entrambi subito a lavorare". Ha ripreso tante cose, in effetti, Carmen dopo quel drammatico incidente nel febbraio 2022, investita mentre camminava sul viale Toselli, che l’ha condotta più morta che viva in ospedale. Tra chirurgia e riabilitazione, la Nostra ha fatto ritorno a casa solamente sette mesi dopo. "Ho ripreso il mio viaggio a piedi fra San Vittore e Legnano, per andare alla Castoro Sport, ci stiamo organizzando per portare la ginnastica artistica ad Oslo. E poi ho continuato a lavorare, ho in corso un po’ di progetti". Carmen Galli è stata uno dei primi sindaci donna in Italia, guidando San Vittore Olona dal 1987 al 2004. Nel 1992 ha ricevuto il Cavalierato della Repubblica Italiana e nel 2020 l’onorificenza di Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana da Sergio Mattarella. Dal 2005 al 2021 è stata Responsabile della Casa Famiglia per anziani. Fondatrice dei Lions a San Vittore Olona.

Oggi riveste il ruolo di GST (Global Service Team) dei Lions, è ambasciatrice della Fondazione Mantovani, prosegue il suo impegno in ambito sociosanitario. "Se ci credi e sei una persona seria, riesci", è il suo motto. S.V.