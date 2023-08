Finto proprietario di decine di auto Prestanome denunciato dai vigili

Un prestanome con oltre 15 veicoli intestati a sé e utilizzati da altre persone, principalmente per commettere illeciti e reati,

è stato individuato e denunciato dalla Polizia locale di Parabiago. La vicenda ha avuto inizio quando un veicolo fuggendo dal centro di Parabiago ha tallonato una pattuglia riuscendo, comunque, a darsi alla fuga e ad allontanarsi

a forte velocità cercando di far perdere le proprie tracce.

Il conducente dell’auto, nonostante il tentativo di fuga, è stato però fermato e identificato dalla pattuglia. Le successive indagini hanno fatto emergere che il veicolo era di proprietà

di un individuo senza patente, residente nel Torinese (irreperibile) e che a suo nome aveva intestati più di 15 veicoli, la maggior parte dei quali coinvolti in atti illeciti o addirittura in reati. A questo punto l’intestatario è stato rintracciato e convocato in comando con la “scusa“ di riprendere possesso della sua auto. In realtà, una volta giunto negli uffici, gli è stato subito contestato il possesso di tutti i veicoli coinvolti in atti criminosi. Mezzi che sono poi stati confiscati e cancellati dal Pra, il pubblico registro automobilistico.