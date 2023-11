Finti tecnici. Anziana smaschera truffa

Un esempio da seguire quello di un’anziana di 75 anni, residente a Golasecca, che nei giorni scorsi non è cascata nella trappola del truffatore ma l’ha messo in fuga. Secondo quanto ricostruito, due uomini hanno tentato di raggirare l’anziana: uno prima si è spacciato per venditore di un elettrodomestico, poco dopo per operatore di Alfa, la società che gestisce il servizio idrico che con insistenza chiedeva di entrare in casa poter verificare l’impianto. Il malvivente, di fronte all’anziana che gli negava l’accesso nell’abitazione, l’ha addirittura spintonata. Allo stesso tempo la settantacinquenne ha detto al truffatore che stava rientrando suo marito, a quel punto l’uomo si è dato alla fuga. Indagini sono in corso per identificare i due individui. Il sindaco di Golasecca, Claudio Ventimiglia, lancia un appello: "Si invitano tutti i cittadini, in particolare i parenti di persone fragili, a segnalare con tempestività la presenza di soggetti sospetti e sconosciuti che si aggirano per il paese e soprattutto se si avvicinano con fare circospetto ad abitazioni dove vivono anziani". Questo tipo di reato, conclude Ventimiglia, "può essere contrastato con la collaborazione di tutti". Proseguono intanto nel territorio varesino gli incontri pubblici, iniziative importanti per spiegare ai cittadini, soprattutto anziani, come evitare di finire raggirati e derubati. Nei giorni scorsi l’iniziativa si è svolta a Olgiate Olona con il comandante della Compagnia Carabinieri di Busto Arsizio, il tenente colonnello Andrea Poletto e il comandante della Stazione Carabinieri di Castellanza, il luogotenente Andrea Contessa. R.F.