Finanziata la Centrale della mobilità

BUSTO ARSIZIO (Varese)

Sempre più importante il contributo della tecnologia nell’attività della Polizia locale, impegnata ogni giorno su più fronti nel territorio comunale. Una novità è in arrivo grazie al sostanzioso contributo messo a disposizione dalla Regione, 1,4 milioni destinati alla realizzazione della Centrale della mobilità. Il progetto, in cui ha fortemente creduto l’ex assessore alla Mobilità Salvatore Loschiavo, è stato ammesso al finanziamento regionale. Dunque un bel risultato per l’Amministrazione comunale a vantaggio della Polizia locale, sottolineando che la Regione finanzierà completamente l’intervento tecnologico che ha superato le due fasi di selezione.

Il progetto prevede la realizzazione di un sistema integrato per il monitoraggio, la pianificazione e la gestione della mobilità cittadina, un sistema a elevata tecnologia che permetterà al Comando della Polizia locale bustese di monitorare i flussi di traffico, i semafori e i parcheggi e di mettere in connessione tutti i dispositivi installati sul territorio comunale. L’obiettivo è indicato nel bando regionale: promuovere soluzioni innovative che, attraverso la raccolta dei dati, possano offrire ai cittadini una mobilità facilmente accessibile e sostenibile.

Prossimo passo da parte dell’assessorato bustocco ora guidato da Matteo Sabba e dei tecnici, raccogliere dati e informazioni per poi formulare gli interventi di miglioramento della mobilità, puntando sul nuovo sistema tecnologico a disposizione della Polizia locale.

R.F.