Finalmente l’acqua è tornata a scorrere nel Naviglio Grande

L’acqua è tornata finalmente a scorrere nel Naviglio Grande e, quindi, anche a Boffalora Sopra Ticino. Davanti agli alunni della primaria e a tante persone emozionate, l’acqua ha fatto il suo regale ritorno nel letto del Naviglio Grande. "Ci è mancata tantissimo. È sempre un’emozione speciale vedere l’arrivo dell’acqua", dici uno dei tanti che si sono dati appuntamento al ponte di Boffalora Sopra Ticino per l’atteso evento. "Non sapevo che tornasse oggi. Faccio questo tratto ogni giorno e, appena ho capito che stava per arrivare, mi sono messo qui ad aspettarla e devo dire che fa un certo effetto", racconta un ciclista di Somma Lombardo. Momento speciale anche per i bambini che con bandierine e stelle filanti e cori da stadio hanno accompagnato l’avanzare inesorabile dell’acqua: "Maestra, non si ferma più", il commento di un piccolo. Presente il sindaco Sabina Doniselli: "Si dà inizio - dice via social -alla stagione irrigua per la nostra agricoltura". F.P.