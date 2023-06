Figlio salva anziano dall'aggressione, aggressore mandato ko a Luino

Ha aggredito un anziano per derubarlo ma l’aggressore è stato mandato ko dal figlio della vittima che era poco distante. È accaduto ieri intorno a mezzogiorno a Luino in pieno centro. Sul posto i soccorsi con l’ambulanza, carabinieri e agenti di Polizia. Secondo quanto ricostruito il pensionato si trovava nel parco, all’improvviso l’aggressione, un cinquantenne, italiano, ha tentato di derubarlo, strappandogli addirittura parte dei vestiti cercando il portafoglio, l’anziano, spaventato, ha invocato aiuto.È intervenuto il figlio che non ha esitato a colpire il cinquantenne, stendendolo. Immediata la richiesta di intervento alle forze dell’ordine e ai soccorsi. L’anziano, sotto choc, è stato portato in pronto soccorso per accertamenti, mentre l’aggressore in caserma. La sua posizione è al vaglio dei carabinieri.R.F.