Una folla alla Fiera primaverile di Origgio. I più gettonati? Gli stand del bestiame

Origgio (Varese), 26 aprile 2025 – Giovani, famiglie e pensionati hanno scelto di rinnovare anche quest’anno la tradizione del 25 Aprile concedendosi un giro all’amatissima Fiera del Bestiame, con una folla a riempire l’area di via Marconi. Fin dal primo mattino oltre 300 bancarelle hanno circondato l’area fiera e le vie limitrofe, trasformandole in un colorato mercato all’aperto con un’offerta ricchissima di artigianato, prodotti tipici e abbigliamento.

Foto e selfie

Il flusso di visitatori è stato vivace per tutta la giornata, con tanti che si sono soffermati tra gli stand a curiosare e a fare acquisti. Molto apprezzata la sezione dedicata agli animali, dove bambini e adulti si sono divertiti a scattare foto ricordo: dalle mucche dal caratteristico ciuffo alle pecore dal muso nero, ogni angolo ha offerto spunti per un sorriso o una carezza. Novità di quest’anno l’angolo delle galline, che ha aggiunto un tocco di curiosità alla tradizionale esposizione agricola.

Galline e trattori

Non è mancato l’entusiasmo per il raduno di trattori e truck: il piazzale si è trasformato in un’esposizione a cielo aperto, con veicoli agricoli storici e mezzi stradali moderni dai colori vivaci. A rendere ancora più accogliente la giornata, gli stand gastronomici hanno offerto specialità dolci e salate, permettendo a tutti di concedersi una pausa gustosa tra una passeggiata e l’altra. La giornata si inserisce nel fitto programma della 72esima edizione della Fiera Primaverile, organizzata dal Comune di Origgio con il contributo della Regione, iniziata giovedì con l’apertura della ristorazione e il concerto serale che ha inaugurato ufficialmente la festa.

Gli appuntamenti di oggi

Il programma prosegue oggi con nuovi appuntamenti. In mattinata continua il truck raduno, mentre nell’area dedicata si susseguiranno le spettacolari esibizioni equestri del Free Style Show. Nel pomeriggio ci sarà spazio per la gimkana western dedicata ai ragazzi e per le prove di monta aperte a tutti. La serata sarà ancora all’insegna del gusto e della musica live con la cena in fiera e il concerto. La Fiera Primaverile di Origgio continuerà fino a giovedì con la novità del gran finale con il color party.