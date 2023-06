Fiamme Gialle in festa Denunciati 95 evasori e 106 lavoratori in nero

di Rosella Formenti

VARESE

Festa della Guardia di Finanza a Varese in occasione del 249° anniversario della fondazione: un’occasione come di consueto per fare il bilancio delle attività in 17 mesi, dal 1 gennaio 2022 al 31 maggio 2023. Un dato innanzitutto: gli uomini del Comando provinciale hanno individuato 95 evasori totali, "fantasmi" per il Fisco che non hanno pagato le tasse, scoperti anche 106 lavoratori "in nero" o irregolari.

Da sottolineare che la Guardia di Finanza di Varese ha eseguito oltre 21 mila interventi ispettivi e 580 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell’economia. Nell’ambito del contrasto alle frodi in materia di cessione e indebite compensazioni di crediti d’imposta inesistenti o non spettanti, è stata sviluppata una metodologia denominata "Bonus di facciata" tesa ad analizzare le cessioni di crediti in campo edilizio (superbonus 110, bonus facciate ecc.), 131 gli interventi con l’individuazione di illeciti. Scoperti anche 24 casi di evasione fiscale internazionale con il recupero di oltre 93 milioni mentre i denunciati per reati fiscali sono stati 594, di cui 19 arrestati.

Il valore dei beni sequestrati quale profitto dell’evasione e delle frodi fiscali è di oltre 40 milioni. Tra le altre attività 348 controlli doganali sulle merci introdotte in Italia in evasione d’imposta, contraffatte o in violazione delle norme sulla sicurezza, importante il contrasto al contrabbando col sequestro di quasi ottomila chili di tabacchi lavorati esteri e alla denuncia di 63 soggetti. Importanti i controlli su progetti e fondi del Pnrr con l’attenzione puntata sulle gare d’appalto, 47 quelle approfondite. E 470 denunciati e 12 segnalati alla Corte dei Conti per danni erariali pari a oltre 11 milioni, 1,8 milioni dei quali in danno alle risorse destinate al sistema sanitario, in materia di riciclaggio e autoriciclaggio sono stati eseguiti 21 interventi, con denuncia di 52 persone, di cui 13 arrestate, e alla proposta di sequestro di beni per circa 8 milioni e al sequestro di beni per oltre 4 milioni. In applicazione della normativa antimafia sono stati sottoposti ad accertamenti patrimoniali 26 soggetti, inoltre sottratti all’influenza mafiosa beni per un valore di oltre 4 milioni. Per quanto riguarda il contrasto al narcotraffico verbalizzati 375 soggetti, di cui 44 in arresto e sequestrati olte 8.500 chili di stupefacenti e 2 mezzi