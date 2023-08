Fiammata dalla stufa, ustionate madre e figlia

Dalla stufa a legna su cui l’anziana di 87 anni stava cucinando il pranzo, in un piccolo sgabuzzino sotto casa, è partita con un boato un’improvvisa fiammata che l’ha investita in pieno. L’incidente domestico si è verificato ieri intorno all’ora di pranzo a Indovero, frazione di Casargo, in Valsassina. La donna è stata colpita dalla palla di fuoco al volto, al busto e alle braccia. La vampata ha raggiunto pure la figlia sessantenne che era vicino a lei. Sono state entrambe soccorse dai sanitari di Areu insieme ai vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco e del distaccamento di volontari di Bellano che hanno messo in sicurezza la zona. Inizialmente si è temuto che le condizioni specialmente dell’anziana fossero gravi e per questo sono stati mobilitati pure i soccorritori dell’eliambulanza, poi però riatterrati alla base, poiché l’infortunio casalingo si è rivelato meno grave di quanto si potesse presagire. Sebbene non abbiano riportato ustioni gravi né troppo estese, sia la madre, sia la figlia sono state trasferite in ambulanza in ospedale. D.D.S.