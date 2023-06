Festa alla Fondazione S.Erasmo, Messa, Mostra, Aperitivo e Mercato Contadino

Saluta l’imminente estate con un’intera giornata di festa, la Fondazione S.Erasmo. Oggi le porte dell’istituzione si aprono alla collettività, per rafforzare il legame con la comunità legnanese. Tante le iniziative in programma. Si comincia alle 10 con la Santa messa, celebrata all’aperto. Alle 11 uno dei momenti clou della giornata: l’ingresso della Fondazione che si affaccia su corso Sempione diventerà la casa definitiva dei pannelli della mostra "I bambini del Sant’Erasmo ", sezione dedicata all’istituto legnanese e inizialmente inserita nell’esposizione a più ampio respiro denominata "Il Rinascimento dei bambini", allestita poche settimane fa al Centro San Magno. Il lavoro di indagine storica ha avuto come oggetto le forme di accoglienza dei bambini abbandonati a Legnano e l’attività svolta dall’istituzione fin dal XVI secolo, e verrà illustrato dalle ricercatrici. Alle 11.45 un aperitivo, mentre la pausa di mezzogiorno permetterà a tutti i visitatori di pranzare nel giardino grazie all’iniziativa "Pizza e gelato". Nel pomeriggio, dalle 14 alle 18, sarà allestito un "Mercato contadino a km 0", curato della Fondazione Minoprio. Non mancheranno la musica di Giacomo Ferrari e l’arte della magia di Roberto Bombassei. Alle 16.30 la Protezione animali Legnano odv, oltre a essere presente con uno stand, organizzerà una sfilata con i cani attualmente presenti nella sede cittadina. Infine un mercatino di beneficenza, con oggetti donati dai sostenitori della Fondazione, e la vendita dei biglietti della letteria d’estate (estrazione il 9 settembre). La festa è stata organizzata con il sostegno della contrada Sant’Erasmo. S.V.