Casorate Sempione (Varese), 18 luglio 2020 - Dall’Unione Europea fondi per il progetto di realizzazione del collegamento ferroviario dal Terminal 2 di Malpensa alla linea del Sempione di Rfi, a Gallarate. La comunicazione ufficiale è arrivata da Bruxelles durante il Cef (Connecting Europe Facilty) Committee che ha reso noti i progetti che hanno ricevuto l’approvazione da parte degli Stati membri per i finanziamenti. Per quanto riguarda il nuovo tracciato ferroviario l’UE mette sul piatto 63.402.000 euro, pari al 30% dell’investimento complessivo, che ammonta a 211.340.000 euro. Il progetto, promosso da Ferrovienord in partnership con Sea e inserito nel programma “Connecting Europe Facility – 2019 CEF Transport MAP call”, ha come obiettivo il completamento dell’accessibilità a Malpensa, aeroporto che con i nuovi binari diventerà un nodo strategico di interscambio con servizi ferroviari a breve e medio raggio, ad alta velocità e transfrontalieri. I lavori dovrebbero partire nel 2021 e concludersi entro il 2024.

I fondi europei sembrano dare un’ulteriore spinta alla realizzazione del collegamento, un tracciato di 4,6 chilometri verso Gallarate e un raccordo di 1,1 chilometri verso Casorate Sempione, a cui da subito si sono opposti gli ambientalisti e il Comitato SalviAmo la brughiera, promotori di petizioni contro l’opera, di iniziative di sensibilizzazione e di incontri per informare i cittadini sul forte impatto ambientale sul territorio.

Prima del lockdown, quattro Comuni interessati dal tracciato - Casorate Sempione, Somma Lombardo, Cardano al Campo e Gallarate - hanno presentato le loro osservazioni al progetto esprimendo le loro perplessità, mentre il Parco del Ticino ha presentato ricorso al Tar. A fine aprile si è svolto in videoconferenza l’incontro di conciliazione convocato dal Ministero delle Infrastrutture, al tavolo il Parco del Ticino, che ha illustrato i motivi del ricorso, e Regione Lombardia. Da allora da Roma non è arrivato alcun pronunciamento, solo il verbale della seduta.

Conferma le sue perplessità Dimitri Cassani, sindaco di Casorate Sempione, il Comune maggiormente penalizzato dal tracciato: "Fino a oggi il nostro territorio non è stato ascoltato e non sono arrivate risposte adeguate in tema di compensazioni e mitigazioni ambientali". Un’opera, rileva ancora Cassani, che potrebbe essere utile solo se fosse potenziata la linea Rho–Gallarate. Anche per Dario Balotta, presidente di Onlit, "il collegamento ferroviario dal T2 al Sempione è inutile. Malpensa non ha problemi di accessibilità via treno, anzi il servizio ferroviario per lo scalo è sottoutilizzato".