Fermato dalla polizia mostra la carta d’identità del fratello incensurato

Arrestato dagli agenti della Polizia di Stato di Varese un uomo di origini egiziane che nei giorni scorsi aveva commesso un furto in un esercizio commerciale cittadino. L’egiziano è stato riconosciuto dai poliziotti, fermato, consapevole di avere a carico diversi procedimenti penali, ha esibito, fraudolentemente, la carta di identità del fratello più grande di due anni, del tutto sconosciuto alla giustizia italiana e regolare sul territorio nazionale. Pensava che lo stratagemma avrebbe funzionato, non aveva fatto i conti con i controlli incrociati effettuati con la Questura. Dagli accertamenti è infatti emerso che sull’egiziano era pendente un ordine di carcerazione per l’espiazione della pena di anni due e mesi diecidi reclusione per un cumulo pene per il reato di furto. Ora è in carcere a Varese.