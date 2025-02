Fare cultura col Servizio civile. Ci sono ventuno posti disponibili

Un’opportunità di formazione e crescita per 21 giovani tra i 18 e i 28 anni. È aperto il bando del servizio civile che, al Comune di Varese, offre la possibilità di aderire a tre progetti nell’ambito della promozione culturale.

Il primo è “Leggere Varese, cultura e territorio della Città Giardino“, che prevede attività nel sistema bibliotecario, con la biblioteca civica e quella dei ragazzi, nei servizi culturali e turistici, all’Infopoint e all’ufficio comunicazione.

Il secondo progetto è “Insieme nel museo“ ed è finalizzato a promuovere l’avvicinamento del pubblico ai monumenti e beni museali cittadini, ad esempio creando contenuti per il sito dedicato, contribuendo all’organizzazione di mostre, conferenze e presentazioni.

Infine, il terzo progetto in collaborazione con Csv Insubria, dal titolo “Giochiamo con la cultura“. Obiettivo: favorire una connessione tra servizi educativi extrascolastici e iniziative culturali per minori, affiancando educatori e realtà attive in questi ambiti.

La domanda di partecipazione va presentata entro il 18 febbraio. Per gli interessati è in programma un incontro informativo domani dalle 10 alle 12 al Castello di Masnago. L.C.