Falso addetto del gas tenta di rapinare anziano

Attenzione ai truffatori. Ieri mattina sventato il tentativo di derubare un anziano da parte di un uomo che si è presentato alla porta di casa come tecnico dell’acqua incaricato di un controllo. La polizia locale, con l’ausilio delle immagini del sistema di videosorveglianza, si è subito attivata per individuare il malvivente fuggito con un complice. Secondo quanto ricostruito, l’anziano ha aperto la porta al falso addetto che, dopo aver finto di effettuare una verifica, ha spruzzato nell’aria un gas urticante. A quel punto l’anziano si è accorto in tempo di quello che stava accadendo. Il falso addetto è quindi fuggito a mani vuote, salendo sull’auto del complice che lo aspettava sulla strada. Colpo non riuscito per fortuna, mentre le forze dell’ordine ribadiscono il consiglio più prezioso di non aprire la porta a chi non si conosce.