Falsi controlli Truffe e volantini nei condomìni

Falsi controlli nei condomini: forse per "aprirsi la strada i truffatori hanno affisso volantini a Gerenzano, su falsa carta intestata addirittura del Ministero dell’Interno, per annunciare "controlli in condomini ed abitazioni private" per individuare eventuali "persone non residenti". Il tutto mettendo in guardia di denunce e sanzioni pecuniarie. E’ successo nelle ultime ore in paese e l’uso di carta intestata del Ministero ha suscitato grande apprensione. Tanto che del problema ha parlato anche il presidente del consiglio comunale di Saronno Pierluigi Gilli sui social.

Al momento non risulta di raggiri messi a segno ma certo la vicenda ha creato preoccupazione soprattuto tra gli anziani. A Gerenzano si sono comunque mobilitate le autorità, quindi i volantini sono stati raccolti ed analizzati.

E l’Amministrazione ha condiviso una comunicazione ufficiale. "Come confermato dalla polizia locale, questi volantini sono dei falsi: ne è stato trovato uno nella zona di via Pascoli – riferiscono dal Comune – Se vediamo qualcuno affiggere, distribuire questo falso volantino avvisiamo subito le forze dell’ordine al 112, la polizia locale allo 0296399128 o 3473615414, indirizzo email: [email protected]". A Saronno ci sono stati altri falsi volantini e manifesti ministeriali comparsi negli ultimi anni ma in genere si trattava di materiali ironici e legati alle consultazioni elettorali o in un’altra occasione da prese di posizione del gruppo anarchico cittadino. S.G.