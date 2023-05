Fagnano Olona e l’asilo dei maltrattamenti: “Fiducia nella magistratura, no a processi sommari”

Fagnano Olona (Varese) – La vicenda delle due educatrici dell’asilo nido comunale indagate per presunti maltrattamenti nei confronti di alcuni piccoli è arrivata come una doccia fredda a Fagnano, e nella stessa scuola, suscitando preoccupazione e nello stesso tempo esigenza di chiarezza.

L’altro giorno si è svolto un incontro con i vertici di Geasc, la municipalizzata che gestisce il servizio, il sindaco Marco Baroffio e i genitori dei piccoli che frequentano l’asilo. Il messaggio che a livello istituzionale si vuole trasmettere è chiaro: "Questa non è la scuola degli orrori", ma ci sono comunque situazioni che dovranno essere approfondite nelle sedi opportune.

Punto di partenza delle indagini due denunce presentate dai genitori dei bambini, in un caso, è stato detto nel corso dell’incontro, dopo aver notato un cambiamento nel comportamento del figlio.

L’attività investigativa svolta dai carabinieri si è avvalsa anche dell’uso delle telecamere: collocate nel mese di giugno dello scorso anno, hanno registrato per 40 giorni. Quanto agli episodi oggetto dell’indagine sarebbe 7, due di questi però sarebbero avvenuti prima dell’installazione delle telecamere pertanto ci sarebbe solo il racconto dei piccoli. Da sottolineare che al momento non c’è alcun provvedimento di sospensione per le due educatrici indagate.

Questo sabato si è svolta una riunione congiunta anche tra capigruppo di maggioranza e opposizione in Consiglio comunale, amministrazione, Cda e presidenza della Geasc. Spiegano i capigruppo: "Al momento si ha conoscenza esclusivamente della conclusione delle indagini e si dovrà attendere le valutazioni della magistratura per sapere se il procedimento avrà un seguito o decadrà".

A seguito della riunione i gruppi consiliari hanno deciso di redigere un comunicato congiunto, scrivono "perché pienamente consapevoli che l’istituzione asilo comunale è un servizio che deve essere preservato sopra ogni interesse politico. Quindi rimaniamo vigili e particolarmente attenti nel monitorare costantemente la situazione al fine di tutelare le famiglie che affidano i propri bambini all’asilo. Il servizio comunale ha una storia di quarant’anni e ha sempre garantito un servizio attento e presente verso i bisogni della comunità. L’unico consiglio che ci sentiamo di dare, è quello di non avanzare giudizi o conclusioni affrettate prima che venga chiarito il quadro della situazione, dato che va a toccare la vita di persone e famiglie. Abbiamo piena fiducia nelle istituzioni coinvolte e ci auspichiamo che si arrivi rapidamente alla conclusione della vicenda".