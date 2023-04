Facevano i pendolari per furti e rapine Finiscono in manette

Pendolari di rapina e furti in carcere. Giungevano dalla Puglia per colpire anche nel Varesotto. La Squadra Mobile della Questura di Monza e Brianza ha eseguito ieri un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Monza a carico di due cittadini georgiani di 37 e 38 anni, sarebbero gli autori di una ventina di colpi messi a segno tra Lombardia e Veneto per oltre 100.000 di euro tra denaro contante, monili in oro e gioielli. Una loro connazionale è indagata a piede libero. Le indagini sono iniziate dalla rapina in un’abitazione a Monza il 9 marzo 2022 e ricostruito la sequenza di incursioni soprattutto in Veneto e con una “puntata” a gallarate dove il primo marzo dello scorso anno avrebbero svaligiato l’appartamento di un’anziana.