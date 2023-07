Torna in aula Alfonso Cocciolo, ex vice preside dell’istituto Maggiolini di Parabiago, accusato di abuso d’ufficio, corruzione e usura. Al tribunale di Busto Arsizio emergono anche particolari inquietanti come i legami del docente con alcuni ambienti vicini alla ‘ndrangheta sui quali continua a puntare il pubblico ministero Ciro Vittorio Caramore che ha sollevato più di un interrogativo sul denaro che veniva fornito allo stesso Cocciolo. Il vice preside prestava anche soldi: dal 2010 al 2017 circa 60mila euro. In aula è comparso un ragioniere di Boffalora Ticino che aveva chiesto ed ottenuto un prestito di 3mila euro firmando quattro assegni da 1.200 l’uno che sarebbero stati incassati nel caso non avesse pagato subito il prestito. Da qui il reato di usura sul quale si oppone la difesa rappresentata dall’avvocato Roberto Grittini, che ha sollevato il legame intercorso tra Cocciolo e il ragioniere di Boffalora.

Ma il pm continua ad insistere su un punto: da chi l’ex vice preside prendeva i soldi da prestare? L‘inchiesta coordinata dal pubblico ministero Ciro Caramore ha coinvolto in tutto 16 persone fra i quali alcuni impiegati amministrativi della stessa scuola, oltre ad imprenditori di Magenta, Gallarate e Olgiate Olona e diversi prestanome che in più occasioni avrebbero svolto lavori di manutenzione e fornito materiali all’istituto parabiaghese. Agli imputati si contesta il fatto di aver organizzato un sistema per eludere le regolari procedure di gara. Tutti incarichi affidati ad amici senza superare mai i limiti di spesa e quindi senza gare di evidenza pubblica.

L’architetto legnanese Cocciolo, dopo le accuse, si era dimesso dall’incarico di vice preside del Maggiolini. Cocciolo è noto anche al mondo politico legnanese essendo stato consigliere comunale. Per quanto riguarda l’accusa a Cocciolo, vengono contestati diversi reati. Dalla corruzione all’abuso d’ufficio fino all’usura nei confronti di imprenditori in difficoltà: avrebbe prestato loro cifre fino a 30.000 euro con interessi tra il 28% e il 120%.

Christian Sormani