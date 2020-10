Varese, 28 ottobre 2020 - Partiranno a breve i lavori di riqualificazione dell’ex Caserma Garibaldi. L’amministrazione comunale ha ufficializzato il nome dell’azienda che si è aggiudicata il bando. Sarà la Operazione Srl di Napoli a realizzare l’intervento. La gara aveva un valore di partenza di oltre 10 milioni di euro, ma l’azienda aggiudicataria ha proposto un ribasso per una cifra totale di 7 milioni. A Palazzo Estense c’è soddisfazione per il via a un percorso che porterà alla rinascita dello storico edificio, un progetto inserito all’interno dell’accordo di programma siglato con la Regione Lombardia e altri enti.

«Il cantiere partirà in tempi rapidi, appena si completeranno le procedure burocratiche di avvio dei lavori – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Civati – sicuramente s’inizierà prima della fine dell’anno". Sarà un intervento ingente, della durata stimata in circa 24 mesi. In accordo con la Sovrintendenza il restauro valorizzerà la struttura dal punto di vista architettonico, dal cortile alle scalinate di ingresso. Verrà inoltre riaperto il porticato che si affaccia su piazza Repubblica. L’ex caserma diventerà un grande polo culturale, che riunirà sotto lo stesso tetto la biblioteca civica e quella dei ragazzi, con un allestimento a scaffale aperto: la maggior parte dei volumi sarà a vista. Ci sarà spazio anche per ospitare l’Archivio del Moderno dell’università della Svizzera italiana, a cui saranno destinati circa 600 metri quadrati.

A completare la struttura diverse sale studio, un infopoint, una sala polifunzionale e una caffetteria. Nel frattempo all’esterno della caserma procedono i lavori di sistemazione di piazza Repubblica, intervento che invece ha un valore complessivo di 1 milione e 700mila euro. Attualmente è in corso la posa della nuova pavimentazione mangiasmog: in questa fase si sta intervenendo in prossimità del centro commerciale. Seguiranno altre lavorazioni, con gli allacci a favore degli ambulanti in arrivo da piazzale Kennedy e la realizzazione di rampe per l’accesso dei mezzi. "Il cantiere – osserva Civati – procede anche nell’area intorno al teatro, dove sono stati rifatti gli impianti e presto ci sarà l’asfaltatura. La tempistica del cronoprogramma è rispettata e viene confermata la possibilità di trasferire il mercato entro la fine dell’anno".