Evacuate per una fuga di gas. Dopo la nottata di lavori diciotto famiglie rincasano

SAMARATE (Varese) Ieri mattina gli ultimi controlli dopo la fuga di gas per la rottura di una tubatura durante i lavori di scavo per la posa della fibra ottica avvenuta nel pomeriggio di sabato, quindi tutte le famiglie evacuate, residenti nelle palazzine in via Verdi a Samarate, sono potute rientrare nelle loro abitazioni. Un pomeriggio e un’intera notte di lavoro per vigili del fuoco e tecnici dell’azienda del gas che, ha sottolineato ieri il sindaco samaratese Alessandro Ferrazzi, "hanno lavorato per ore in condizioni proibitive, nella notte c’erano -2 gradi e si lavorava senza guanti nei punti più delicati. Per isolare il tratto di condotta e riparare hanno dovuto realizzare anche tre scavi". Sul posto erano intervenuti fin dalla prima segnalazione i vigili del fuoco, la situazione ha richiesto l’evacuazione di 18 famiglie, mentre proseguiva l’intervento per intercettare la fuga e risolvere il problema. Dopo le verifiche è stato consentito il rientro delle sedici famiglie evacuate dalle due palazzine, mentre due famiglie di un’altra unità abitativa hanno dovuto attendere la tarda mattinata di ieri per rientrare poiché era stata accertata la presenza di gas all’interno di tubazioni dei cavi corrente. Quindi gli operatori hanno risolto il problema intervenendo con un compressore che ha spinto il gas ancora presente nelle tubazioni. Già durante la notte, dopo aver effettuato lo scavo necessario per la riparazione della tubatura, sono stati eseguiti i lavori di ripristino del manto stradale, quindi la strada è stata riaperta alla circolazione.

Rosella Formenti